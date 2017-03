Julitha Ryan - The Winter Journey, 2017 (full album stream)



Sacerdotessa di un rave spirituale, onirico mezzosoprano di un angusto cabaret metropolitano, regina di una barrelhouse che al termine dell’ultima canzone crolla inerme sul suo pianoforte, ma anche collaboratrice di Hugo Race e Silver Ray: Julitha Ryan è questo e molto altro.

Il suo secondo disco, The Winter Journey, nasce sull’asse Melbourne-Milano grazie alla produzione di Giovanni Calella (Adam Carpet, Kalweit and the Spokes) e una band tutta italiana con due componenti dei Guignol.

Quella che viene generata è una feconda collisione fra due mondi sonori diversi: da una parte quello di Julitha, eccentrico, quasi cameristico e molto intenso, una versione del tutto autonoma del songwriting aussie; dall’altro il suono elettrico, folk, post-punk, elettronico dei suoi compagni di viaggio europei. Il tutto alimenta una suite divisa in otto canzoni all’insegna di un maestoso e fluttuante psych-pop pianistisco.

The Winter Journey, pubblicato il 20 febbraio 2017 su Atelier Sonique, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Macramè)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

I nostri streaming