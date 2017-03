All Them Witches - Sleeping Through the War, 2017 (full album stream)



Gli All Them Witches fanno alternative rock e vengono da Nashville, Tennessee. Sleeping Through the War è il titolo del loro quarto album in studio pubblicato il 24 febbraio 2017. Prodotto da Dave Cobb e mixato da Eddie Spear, le otto tracce del nuovo disco sono in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: New West Records)

