Tornano dal vivo nei club italiani ed europei gli Afterhours, dopo il grande successo di “Folfiri o Folfox” e del tour estivo.



A quattro anni di distanza dal precedente Padania, il 10 giugno 2016 la band è tornata con un nuovo progetto, accolto dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori lavori dell’anno nonché un tassello fondamentale nella discografia del gruppo.

Folfiri o Folfox è arrivato al numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia ed è stato seguito da un tour estivo che ha toccato le più importanti arene italiane. Dopo la partecipazione di Manuel Agnelli in qualità di giudice al talent show televisivo XFactor, gli Afterhours tornano sul palco per un intero mese di tour in tutta Italia a cui seguiranno - ad aprile - una serie di date nei club europei. (Fonte: Fleisch)

Sarà possibile ascoltare la band nei seguenti concerti:

12.03 RIMINI, Altromondo Studios

14.03 BOLOGNA, Estragon Club

17.03 CASTELFRANCO VENETO (TV), Arena Concerti Eurobaita al Lago

18.03 PARMA, CAMPUS INDUSTRY MUSIC

20.03 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia Venaria Reale

22.03 ROMA, ATLANTICO LIVE!

23.03 NAPOLI, Casa della Musica “Federico I” - c/o Teatro Palapartenope

25.03 MODUGNO (BA), Demodè Club

28.03 MILANO, Alcatraz - Milano

30.03 FIRENZE, Obihall Teatro Di Firenze (Afterhours - Obihall)

31.03 NONANTOLA (MO), VOX CLUB

20.04 BRUXELLES, VK VK concerts

21.04 LONDON, O2 Academy Islington

23.04 DUBLIN, Opium Rooms

24.04 AMSTERDAM, Q-Factory Amsterdam

25.04 BERLIN, Bi Nuu

27.04 PARIS, La Bellevilloise29.04 BARCELONA, Razzmatazz 2

