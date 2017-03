L’album di debutto di Coco Hames, tra country e pop vintage.



Secondo un vecchio detto puoi impiegare anche tutta la vita per registrare il disco d’esordio. Coco Hames ha avuto bisogno di quasi 10 anni per i brani del suo primo disco, in uscita il 31 marzo per Merge Records.

Coco Hames, già frontwoman e leader della band The Ettes, è una celebrità della scena garage rock californiana, una musicista con una solida carriera alle spalle e una seria immagine nella scena indipendente americana.

Coco Hames sul suo esordio canta e suona chitarra e piano, è ha chiamato alcuni dei suoi musicisti preferiti, tra cui Jack Lawrence (The Racounters) al basso, Julian Dorio (The Whigs) alla batteria e Adam Meisterhans (The Weight) alla chitarra. Altri contributi sono stati dati dal pianista Dave Amels, Carey Kotsionis, mitico collaboratore di Bobby Bare Jr. e Lillie Mae Rische della live band di Jack White.

“Sono cresicuta ascoltando il pop degli anni ’60 di Dusty Springfield e il country americano di Patsy Clien, ma anche tutte quelle bellissime produzioni che collegavano quei due mondi, come Bobbie Gentry“, ci tiene a precisare Coco Hames.

L’esordio di Coco è stato registrato presso i mitici studio The Bomb Shelter di Nashville con l’aiuto del produttore Andrija Tokic, giĂ al lavoro con Alabama Shakes e Hurray For the Riff Raff. Di seguito è possibile ascoltare in streaming integrale alcuni brani estratti dall’album d’esordio di Coco Hames. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Coco Hames by Coco Hames