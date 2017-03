40° anniversario e nuovo album per gli Wire



Silver/Lead è il quindicesimo album in studio degli Wire e segna il 40° anniversario della band ora formata da Colin Newman, Graham Lewis, Robert “Gotobed” Grey e Matt Simm. Il nuovo lavoro della celebre band inglese centra ancora il bersaglio con 10 incredibili inconfondibili tracce di 21st century psychedelic post-punk.

Colin Newman è un chitarrista dallo stile inconfondibile, il bassista Graham Lewis scrive testi unici e il lavoro alla batteria di Robert “Gotobed” Grey è ancora oggi un marchio di fabbrica della band. Il nuovo Silver/Lead è stato prodotto ancora una volta da Colin Newman, sempre più nel ruolo di portavoce totale del nuovo corso degli Wire, e brani come Diamonds in Cups e This Time e la doppietta d’apertura formata da Playing harp For The Fishes e Short Elevated Period ci ricordano perchè questi eterni ragazzi dopo quaranta anni sono ancora sulla breccia.

Silver/Lead, che sarà pubblicato il 24 marzo 2017 per Pink Flag, è un album che non sfigura nell’immensa discografia degli Wire, tra i classici del periodo “punk” o tra gli ottimi album registrati durante il nuovo corso iniziato con Object 47 nel 2008.

Gli Wire sono una delle più importanti band inglesi degli ultimi 40 anni, citati come influenza da artisti del livello di Blur, Sonic Youth, R.E.M. e Savages. Colin Newman e compagni non sono mai stati interessati a vivere di passato, registrare dischi simili tra loro o far parte di una scena in particolare, ma ad andare sempre oltre i confini, esplorare nuovi stili e generare sonorità innovative.

Gli ultimi tre album degli Wire hanno incantato la critica e celebrato la storia della band inglese, aiutandoli a raggiungere un nuovo pubblico e lo status di maestri. Change Becomes Us (2013), Wire (2015) e il mini album Nocturnal Koreans (2016) hanno dato una nuova spinta alla carriera degli Wire e aperto la strada per il nuovo Silver/Lead e il 40° anniversario dalla pubblicazione del mitico esordio Pink Flag (1977).

Il nuovo album degli Wire sarà disponibile in cd, in vinile e anche in un’edizione speciale che comprende un libro di 80 pagine scritto dal celebre giornalista, attore e produttore Graham Duff. Di seguito è possibile ascoltare Short Elevated Period, singolo estratto da Silver/Lead. (Fonte: Goodfellas)