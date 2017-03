In arrivo il secondo album di Lorde: la cantante che David Bowie ha definito come “il futuro della musica”.



Dopo lo straordinario successo che ha seguito la pubblicazione di Green Light, il nuovo singolo di Lorde, arriva ora l’annuncio ufficiale dell’uscita del nuovo album della giovane cantautrice neozelandese. Il suo secondo album, Melodrama, sarà pubblicato in tutto il mondo il 16 giugno su etichetta Universal Music.

Durante la sua ultima visita in Europa è Lorde è stata invitata personalmente dalla famiglia di David Bowie per prendere parte al tributo dedicato all’artista durante i Brit Awards 2016. Era stato infatti il Duca Bianco a definirla come “il futuro della musica” e oggi Lorde sta dimostrando di esserlo. (Fonte: Universal Music Italia)

