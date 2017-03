Mac DeMarco: nuovo album e due concerti in Italia.



Il giovanissimo talento canadese, reduce dal successo dei suoi tre album precedenti, e già vincitore del Polaris Music Prize e del Juno Awards, arriva in Italia per presentare il nuovo album This Old Dog, in uscita il 5 maggio 2017 per Captured Tracks e anticipato dai due brani This Old Dog e My Old Man. This Old Dog è la conferma definitiva del talento di Mac DeMarco.

A ispirare il nuovo Mac DeMarco un ruolo importante lo ha avuto il trasferimento dal Queens a Los Angeles. Arrivando in California con un pugno di demo registrati a New York, Mac si è reso conto dopo pochi mesi che quel cambiamento gli stava fornendo una nuova visione.

”Avevo preparato i demo del nuovo album, convinto che una volta trasferitomi a Los Angeles, avrei finito tutto in fretta. Ma una volta lì ho realizzato che trasferirsi in una nuova città, ed iniziare una nuova vita richiede tempo. In genere scrivo, registro e pubblico senza nessun intoppo. Ma stavolta ho scritto i pezzi e poi li ho messi da parte per lungo tempo. Li ho lasciati respirare. Quando questo accade devi davvero conoscere le tue canzoni perfettamente. È stato tutto diverso”, dice Mac DeMarco.

Il musicista canadese ha composto This Old Dog solo con una chitarra acustica, ed è stato un metodo che gli ha aperto gli occhi. ”La maggior parte di questo album è stata realizzata solo con una chitarra acustica, un synth e drum machine. Solo un pezzo ha la chitarra elettrica. Quindi uno stile nuovo per me.”

Fin dall’inizio appare chiaro che questo album, pieno di nuovi trucchetti e di echi di James Taylor e Paul Simon, affonda le radici su una base synth più di qualunque altro precedente lavoro, Mac sta ben attento a non permettere che questa base oscuri gli altri strumenti o comprometta il mood “unplugged” dell’album, di certo il più intimo, familiare e essenziale fino a oggi. “Questo è il mio album acustico, ma non è davvero un album acustico. È però ciò che si percepisce per lo più. Io sono italiano, perciò immagino che questo sia un album di rock italiano”.

Mac DeMarco sarà in Italia il 24 e 25 agosto 2017 per due concerti all’AMA Festival di Asolo (TV) e al Todays Festival di Torino. (Fonte: Goodfellas)

