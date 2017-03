Porter Ray - Watercolor, 2017 (full album stream)



Porter Ray prende la musica rap moderna e la distorce. Porter Ray è un misto di abilità dialettica, onestà e vulnerabilità, mixata con una buona dose di sbruffoneria e fascino: un moderno cantastorie.

In questi ultimi anni praticamente tutti sono diventati rapper, anche se quasi nessuno rappa più. La maggior parte della musica prodotta in questi tempi è improvvisata, senza profondità, ma le masse ormai anestetizzate sembrano non accorgersene. Le cose sono diverse per Porter Ray, lui ha perso il padre in giovane età a causa di una malattia incurabile ed ha dovuto seppellire il fratello morto in una sparatoria, oltre ad aver visto finire in nel tunnel della droga molti dei suoi amici d’infanzia, compresa la mamma di suo figlio.

Porter Ray cerca di resistere a la sorte che sembrava accanirglisi contro, rifugiandosi nel suo bloc notes, scrivendo e scrivendo canzoni. Watercolor è un album composto da 14 canzoni tutte diverse, tutte chiare e inequivocabilmente oneste. Ogni parola, ogni beat ogni allucinazione contenuta in Watercolor è la somma di anni di conversazioni, fatta di momenti tranquilli e di tempi bui.

Porter Ray parla e compone per e con chi gli è vicino. Il progetto ospita produzioni inedite di B-Roc, Dez Anthony, Kmtk e Tele Fresco ed è stato mixato da Erik Blood e ospita artisti quali Thee Boss, Cashtro, Nate Jack e Jus Moni, e le preziose collaborazioni di Iconic Central District MC, Infinite, Narkotik, Palaceer Lazaro e Fly Guy. Pubblicato il 10 marzo 2017 da Sub Pop Records, Watercolor è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: KezzMe!)

