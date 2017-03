Il nuovo album dei Tuxedo, progetto funk e r&b di Mayer Hawthorne e Jake One.



Tuxedo II è il nuovo album di Mayer Hawthorne e Jake One che riaccendono la miccia del funk ispirandosi al sound immortale di Chic, Shalamar, Plush e Zapp. Come il precedente disco anche il nuovo uscirà per l’influente label californiana Stones Throw e sarà supportato da un lunghissimo tour che toccherà USA, Europa e Asia.

La collaborazione tra Mayer Hawthorne e Jake One è iniziata 10 anni fa con uno scambio di mixtape, per proseguire con dei demo e la volontà di realizzare il progetto Tuxedo in modo professionale. Il primo Tuxedo fu disegnato da Mayer e Jake con la collaborazione di John Morales, mentre il nuovo album vanta un elegante featuring di sua maestà Snoop Dogg sul brano d’apertura Fux with the Tux.

Mayer Hawthorne è uno degli artisti di spicco della nuova scena soul americana, noto come musicista, cantante e compositore, Jake One è tra i più ricercati producer hip hop californiani, e Tuxedo il più spumeggiante e interessante progetto funk-r&b in circolazione. Prese collettivamente le carriere di Mayer e Jake contano ben 5 nomination ai Grammy e collaborazioni con il gotha della scena hip hop americana. Jake One ha lavorato con Drake, The Weeknd, Future e De La Soul, mentre lo stile di Mayer Hawthorne è stato accostato a quello di grandi della black music come Curtis Mayfiled e Barry White.

Tuxedo I è uscito nel 2015 debuttando al numero 1 della R&B Itunes chart americana e lasciando la critica a bocca aperta e ora il nuovo lavoro discografico Tuxedo II, disponibile dal 24 marzo prossimo, è pronto per ricordarci come si fa festa e dove sia di casa il funk nel 2017. Di seguito è possibile ascoltare qualche singolo estratto dal nuovo album della band californiana. (Fonte: Goodfellas)

Tuxedo II by Tuxedo