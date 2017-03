Clap Your Hands Say Yeah - The Tourist, 2017 (full album stream)



Nuovo album per gli ottimi Clap Your Hands Say Yeah, ormai progetto sempre più nella mani del solo Alec Ounsworth. The Tourist è una sorta di omaggio e gratificazione agli eroi musicali di Alec come John Cale, Robert Wyatt, Tom Waits e Nick Cave.

Quest’ultima uscita mostra un’evoluzione naturale nel sound del progetto grazie anche a brani come Better Off e The Vanity of Trying, curati come non mai e con ottime tastiere, o A Chance to Cure e Ambulance Chaser, dai ritmi sostenuti e sbilenchi come da consuetudine, per terminare con Loose Ends, splendida ballata acustica folk rock.

I Clap Your Hands Say Yeah stupirono tutti con l’incredibile ed eponimo esordio del 2005 ( ascoltalo qui ) che, assolutamente autoprodotto e indipendente, finì in quasi tutte le classifiche di fine anno, aggiudicandosi voti importanti su Pitchfork (9/10), Clash (8/10), Pop Matters (8/10) e tante altre.

La band ha poi pubblicato dischi per Wichita ed è stata ospite del Late Night With Jimmy Fallon, oltre ad aver lavorato con Matt Berninger dei The National. The Tourist, autoprodotto e pubblicato il 24 febbraio scorso, è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Audioglobe)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Tourist by Clap Your Hands Say Yeah