Si chiamano The Gluts e sono la post-punk band più rumorosa del panorama italiano. Il 5 maggio prossimo pubblicheranno, per l’eccellente etichetta inglese Fuzz Club, il loro secondo album dal titolo Estasi. In attesa del nuovo lavoro discografico della formazione milanese è possibile ascoltare il singolo That’s Me . (Fonte: Ja.La Media Activities)

That's me by The Gluts