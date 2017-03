FLeUR - The Space Between, 2017 (full album stream)



FLeUR è un progetto nato a Torino da Francesco Lurgo (già attivo su palchi internazionali con Tacuma Orchestra Elettronica, Daniele Brusaschetto e altri) e Enrico Dutto. Nelle loro performance si fondono due anime; i laptop convivono sul palco con chitarre e pianoforti, e la programmazione software si scontra con l’improvvisazione e la natura umana, creando un paesaggio sonoro che unisce il mondo digitale e astratto dell’IDM con l’evocatività del post-rock e con una ritualità oscura.

Dopo numerose esperienze dal vivo in club italiani ed europei e esperienze di sonorizzazione per performance teatrali, letture e video, il primo E.P. Supernova, Urgent Star esce all’inizio del 2014 e vede la partecipazione di Fabrizio Modonese Palumbo dei Larsen alla viola.

Il 3 febbraio scorso è stato pubblicato per la Bosco Rec il primo full-lenght dei FLeUR, si intitola The Space Between e a partire da oggi è in streaming integrale sul nostro blog. Al disco partecipano come ospiti alla voce Daniele Brusaschetto e Costanza Bellugi. Buon ascolto. (Fonte: 5ive Roses Press)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Space Between by FLeUR