Non chiedo niente: il primo video dell’album d’esordio dei Mema.



Dopo l’uscita dell’omonimo album, i Mema presentano al pubblico il video Non chiedo niente, primo singolo estratto dal disco dei ragazzi di Broni (PV). Il video vuole raccontare quello che resta dopo una vita trascorsa insieme. Le gioie, i dolori, i momenti di complicità, le discussioni e i lieto fine riprendendo le parole del ritornello: ”… e tutto quel che resta poi, sarà solamente noi”.

Come metafora si sceglie lo sport. I protagonisti, Massimo e Marina sono una coppia di anziani che svolgono attività sportive di vario tipo: combattono sul ring, uno incita l’altra mentre solleva un bilanciere, lui salta la corda, si passano un asciugamano per asciugarsi il sudore. Il tempo del video è quello di un ipotetico futuro prossimo, l’ambientazione quella del mondo di questa strana e un po’ assurda coppia, bipolare come il sentimento che caratterizza l’amore.

Il rewind finale vuole sottolineare l’andatura circolare del brano, e il simbolo del cerchio, tanto caro ai Mema, per immagine e significato, ritorna nel video come elemento grafico e come significato simbolico. Il video è in anteprima streaming su Musicletter.it. (Fonte: MartePress)