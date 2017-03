Giuliano Vozella - Learn To Live, 2017 (full album stream)



È uscito il 10 marzo 2017 per Playbrown Group Learn To Live, il terzo disco di Giuliano Vozella. Dopo Notes Through The Years del 2012 e Ordinary Miles del 2014, il cantautore e chitarrista pugliese ci regala dieci canzoni in lingua anglosassone che raccontano la voglia di “imparare a vivere” ovunque il corpo e la mente decidano di restare.

Un disco sotto molti versi autobiografico, che rappresenta una prova di maturità e crescita artistica e che costituisce anche una svolta nella ricerca sonora e nell’approccio compositivo. Una naturale evoluzione del sound in cui l’approccio acustico del primo lavoro e gli accenti jazz-swing del secondo, qui vengono declinati in una chiave folk rock impreziosita dall’aggiunta di elettronica d’ambiente, chitarre elettriche, ritmiche jungle e parti corali. (Fonte: Sfera Cubica)

