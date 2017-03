The Giant Undertow: nuovo video e nuove date in arrivo.



The Battle of Wine è il nuovo video del progetto solista di Lorenzo Mazzilli che lo scorso anno, esattamente il 2 settembre 2016, ha firmato il suo album di debutto, The Weak, sotto il nome di The Giant Undertow.

The Battle of Wine, estratto dal suo disco d’esordio, è suonato per l’occasione in versione acustica: chitarra e voce. Le immagini sono state girate nella cantina della casa di campagna della nonna di Lorenzo Mazzilli, posto in cui ne ha passate tante, fonte di incubi e misteri, oltre che il luogo dove decenni fa i suoi parenti facevano il vino.

La regia è di Alessandro Magro mentre le riprese audio di Matteo Dall’Aglio. E il risultato mette in mostra tutto il talento e la passione del nostro cantautore che tra folk, americana e alt-country rivela una scrittura decisamente originale.

Ecco cosa dice a tal proposito Lorenzo Mazzilli: “Era da tempo che volevo fare una suonata nella cantina dove giocavamo da piccoli. Il riverbero e il buio di quell’angolo mi sono sempre rimasti cari. E alla fine non potevo che suonarci questa.” Buona visione. (Fonte: B.S.)

Ecco le prime date confermate:

22 marzo 2017 – Sherwood Open Live – Padova

24 marzo – Giardini Luzzati – Genova

25 marzo – Origami – La Spezia

31 marzo – L’Angolo dei 33 – Trento

15 aprile – Alberodonte – Brescia

Ingresso libero con tessera ARCI

17 aprile – Fermata 23 – Camposanto (MO)

3 maggio – Korova – Ferrara

19 maggio – Kinodromo – Bologna

