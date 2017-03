David Bowie, Pink Floyd, Prince, Bruce Springsteen, Kasabian e centinaia di novità in arrivo il 22 aprile per il Record Store Day 2017



Tantissime le pubblicazioni annunciate dall’industria discografica italiana in uscita il 22 aprile per il primo decennale del Record Store Day 2017, l’iniziativa nata negli Stati Uniti e dedicata ai negozi indipendenti, supportati con anteprime, ristampe ed edizioni speciali.

Quattro quelle dedicate a David Bowie: Cracked Actor, un triplo live inedito registrato a Los Angeles nel ‘74 durante il tour di Philly Dogs e diverso dal contemporaneo Bowie Live, Bowpromo, album rarissimo con sette versioni alternative dell’era Hunky Dory, No Plan EP, adesso in vinile blu picture disc e Ragazzo Solo, Ragazza Sola, testo di Mogol su musica di Space Oddity.

Dai Pink Floyd arriva una nuova versione di Interstellar Overdrive, tratta dalle session di The Piper at the Gates of Dawn, mentre di Hammersmith Odeon, London ‘75, registrazione del primo concerto europeo di Bruce Springsteen & The E Street Band, è finalmente disponibile il vinile ufficiale. Imperdibile il picture disc di Little Red Corvette di Prince, fuori catalogo da decenni, e l’album What Time Is It dei Time, prodotti dall’artista di Minneapolis.

Tra le novità internazionali si segnalano You’re In Love With A Psycho dei Kasabian, anticipazione del nuovo album For Crying Out Loud!, Meeting Of The Waters della band sperimentale Animal Collective, protagonista di un nuovo show su Vice Tv. Il rock lo-fi di Iron & Wine con Archive Series Volume No 3, Bonnie Prince Billy e Nathan Salsburg, curatore degli Archivi Alan Lomax, con l’alternative folk di Beargrass Song + 2 EP e Live in Perth di Ben Folds, spalleggiato dalla West Australian Symphony Orchestra.

Tra gli italiani, Radar (EjABBABBAjE) dei Verdena, edito nel 2011 con il magazine XL e una versione inedita con il featuring di Caparezza di Qui Non C’è Il Mare degli Statuto, in tempo per il ventennale di Zighidà. Stessa età per Forma e Sostanza dei C.S.I, CRX dei Casino Royale, Ho Imparato a Sognare dei Negrita e Confusa e Felice di Carmen Consoli.

Nuovamente disponibili Ma Cosa Vuoi Che Sia Una Canzone, l’album di debutto di Vasco Rossi, Dentro Me dei La Crus, 17 Re e Spirito dei Litfiba e in vinile per la prima volta invece Che Sia Benedetta di Fiorella Mannoia, La Stanza Intelligente/1992-1993 di Boosta e Le Migliori di Mina/Celentano. Ambientazioni prog-rock per il primo (e raro) singolo di Lydia e gli Hellua Xenium che ritorna nei negozi con un poster e la storia completa di questa misteriosa band e La Donna e il Bambino dei Dalton.

Spostandosi sui classici, prima stampa in vinile per i Fleetwood Mac con Alternate Mirage, Bambu (The Caribou Sessions) di Dennis Wilson, Live At George’s Club 20 di Jimi Hendrix (e Curtis Night), P.N.E. Garden Auditorium, Vancouver, British Columbia, Canada, 7/29/66′ dei Grateful Dead, Santana con ‘Live at The Woodstock Music & Art Fair, August 16, 1969′ e ‘Live At The Matrix ‘67′ dei Doors.

‘Rarities:1981-1983′ pesca dai primi due album solisti di Stevie Nicks, ‘The Johnny Cash Children’s Album’ di Johnny Cash attinge dal repertorio del programma tv ‘Sesame Street’, ‘Moondog’ di Moondog è la ristampa di ‘The Viking of 6th Avenue’ del ‘69, tra gli album seminali per la carriera dei giovani Philip Glass e Steve Reich, in triplo vinile ‘The Centennial Collection’ di Robert Johnson.

Tra i 45 giri, nuove versioni di ‘The Boy With The Thorn In His Side’ e ‘Rubber Ring’ degli Smiths, il picture disc di ‘Africa’ e ‘Rosanna’ dei Toto, ‘State Of Love And Trust’ dei Pearl Jam, Ryuichi Sakamoto con ‘Thousand Knives’ e ‘Rollo’ di Frank Zappa.

Al debutto i boxset di Emmylou Harris e ‘Queen Of The Silver Dollar Studio Albums 1975-1979′, ‘Lonely At The Top The Studio Albums 1968-1977′ di Randy Newman e ‘76-’79 Single Box’ dei Ramones.

Per i seguaci delle sonorità black si passa da ‘The Great Adventures Of…Children’s Book’, un combo cd-45giri-libro di Slick Rick al postumo ‘Born Again’ di Notorius B.I.G, all’epoca finito dritto al n°1 della classifica di Billboard; dalla beatlesiana ‘All Together Now’ di Andre 3000, colonna sonora di uno spot Nike a ‘Soul Assassins’ di DJ Muggs dei Cypress Hill con Dr.Dre, Goodie Mob, KRS-One, Mobb Deep, RZA; da ‘The Jay Dee Tapes’ di Frank ‘N’ Dank & Jay Dee fino al pioniere del ‘toasting’ U-Roy con ‘Dread In A Babylon’.

Per la prima volta in Italia, un’edizione del Record Store Day ha un libro ufficiale. Si chiama ‘Soul Funky Passion - The Top 100 Rarest American / Canadian Soul / Funk Albums Vol.1′ e l’autore è Marco Cavenaghi, imprenditore milanese nel settore chimico con una smisurata passione per le rarità afro-americane. Quarantanni di collezionismo nei negozi di dischi di tutto il mondo e 80.000 pezzi in casa tra vinili, cd, cassette, bobine e dvd.

Come ogni anno Radio Capital è la radio italiana ufficiale del Record Store Day e il 22 aprile renderà omaggio a tutti i negozi di dischi indipendenti con una programmazione interamente dedicata all’iniziativa. La lista completa dei dischi disponibili nei negozi italiani sarà a breve online su recordstoreday.it. (Fonte: Good Ones)