Salamone - Pericoli e ballate, 2017 (full album stream)



Pericoli e ballate è il secondo disco di Salamone, in uscita oggi 24 marzo 2017, che segue il fortunato album d’esordio Il Palliativo del 2015; grazie al quale l’artista siciliano si è aggiudicato il Premio Bruno Lauzi ed è stato candidato al Premio Tenco per la migliore opera prima, segnalandosi come uno dei cantautori più interessanti della sua generazione.

Pericoli e ballate è un lavoro composto da dieci brani dal sapore romanzesco, che raccontano con lucida ironia la nostra epoca e rivelano una scrittura d’autore fuori dagli schemi. Dieci brani che, sempre a partire da oggi, si possono ascoltare in streaming integrale. (Fonte: Libellula Press)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

