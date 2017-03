Una data in Italia per Band of Horses



Band of Horses arriva in Italia per un’unica data per presentare oltre ai successi dei precedenti lavori l’ultimo album Why Are You OK, pubblicato da Interscope/Caroline International nel 2016. La formazione di Seattle guidata dal fondatore e leader Ben Bridwell si esibirà il 27 agosto 2017 al Todays Festival di Torino. (Fonte: DNA Concerti)

allowfullscreen>