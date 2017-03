Soulwax - From Deewee, 2017 (full album stream)



Esce oggi 24 marzo 2017 il nuovo album della formazione belga Soulwax. Si intitola From Deewee e si compone di dodici nuove tracce tra elettronica dance, synthpop e alternative rock. Dodici tracce che, sempre a partire da oggi, si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (Fonte: Play It Again Sam)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi