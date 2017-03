Due date in Italia per i Dinosaur Jr.



I padri dell’indie rock americano, ispiratori della scena alternativa anni ‘90, amati da Nirvana e Sonic Youth, arrivano in Italia nella formazione originale per due concerti imperdibili, freschi di pubblicazione dell’ultimo bellissimo album Give a Glimpse Of What Yer Not.

Ispiratisi all’estetica del punk minimale, amatoriale e irriverente i Dinosaur Jr. riuscirono a combinare elementi dell’hardcore e del punk con tratti di classic rock, dando così vita a un sound originale e innovativo, sguaiato e rumoroso, basato su un uso massivo del feedback e della distorsione e sugli assoli melodici della chitarra.

Dietro quegli strati di rumore tuttavia si nascondevano canzoni malinconiche, in perfetta sintonia con il sentire della loro generazione. Il binomio rumore-melodia divenne uno dei temi fondamentali degli anni ‘90 e cambiò per sempre il corso della storia della musica rock alternativa. Due le date previste in Italia per i Dinosaur Jr.: il 10 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi) e l’11 luglio 2017 al Parco della Musica di Padova. (Fonte: DNA Concerti)

Give a Glimpse of What Yer Not by Dinosaur Jr.