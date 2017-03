Gabriel Garzón-Montano - Jardín, 2017 (full album stream)



Originario di Brooklyn, NY, Gabriel Garzón-Montano è un musicista che ha debuttato nel 2014 con l’EP Bishouné: Alma del Huila su etichetta SUS Records. Sul finire dello stesso anno, l’americano ha aperto i concerti di Lenny Kravitz, Glass Animals e ha suonato in numerosi festival tra cui l’Austin City Limits, il Lollapalooza e il Bonnaroo.

Nel 2015 il rapper canadese Drake ha campionato una sua canzone (6 8) per creare il brano Jungle contenuto nel mixtape If You’re Reading This It’s Too Late.

Jardín è il suo primo lavoro sulla lunga distanza pubblicato il 27 gennaio 2017 da Stones Throw Records e distribuito in Italia da Goodfellas. Dieci tracce r&b e soul che a partire da oggi si possono ascoltare in streaming integrale sul nostro blog. (La redazione)

