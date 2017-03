Valerie June - The Order of Time, 2017 (full album stream)



Valerie June Hockett, più brevemente Valerie June, è una cantautrice americana che giunge da Memphis, Tennessee. La sua musica è una miscela di country, blues, gospel e soul servita in chiave attuale e mai banale che potremmo definire più semplicemente alternative folk pop.

Canzoni intime e ubriacanti cantate in maniera suggestiva come è accaduto soprattutto in quest’ultimo lavoro discografico dal titolo The Order of Time, dove Valerie June mette in mostra, quasi definitivamente, il suo talento di musicista, cantante e autrice.

Pubblicato il 10 marzo 2017 da Tunes Music, sotto licenza di Concord Music Group, The Order Of Time racchiude dodici bellissime tracce apprezzate dal pubblico e dalla stampa specializzata. Il disco è in streaming integrale su Musicletter.it a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Order of Time by Valerie June