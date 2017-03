Ottodix - Micromega, 2017 (full album stream)



Arte, musica, natura e scienza. Ottodix, alias musicale di Alessandro Zannier, pubblica il suo sesto concept album. Micromega è il titolo di un’operazione artistica che comprende una serie di opere visive, un album musicale e degli spettacoli che indagheranno in modo simbolico le strutture matematiche, biologiche, fisiche e astrofisiche ricorrenti nella natura, dal micro al macro cosmo, mettendole in relazione con l’uomo contemporaneo, per ridimensionarlo, lontano da superstizioni, religioni o illusioni.

L’album, ideato e prodotto da Ottodix con il supporto di Flavio Ferri, fuoriclasse co-fondatore dei mai dimenticati DeltaV, oggi Girls Bite Dogs, intreccia melodie elettro-sinfoniche con sonorità stratificate, reinventando il complesso background sonoro di Ottodix in un pop atmosferico fatto di soundtrack, elettronica anni ’90 e testi d’autore. La cover dell’album mostra una grande scultura-installazione presentata dallo stesso Zannier a Pechino lo scorso agosto, in cui la scimmia, simbolo della conoscenza limitata dell’uomo, viaggia come le cavie animali facevano nelle prime missioni spaziali, verso l’ignoto, temendo la luce della verità.

Le ispirazioni dei brani trovano nutrimento da argomenti diversi, elencati in un preciso ordine dimensionale, partendo dalle visioni infinitesimali di Cern sulla teoria delle stringhe e coniando il termine “filosofisica”, passando attraverso gli atomi e l’alta tensione (sociale) di Elettricità, indagando i principi de La risonanza in fisica quantistica che spiegano gli schemi degli sciami, degli stormi, dei banchi e dei branchi di animali, ma non dell’animale uomo.

Si sofferma su Il mondo delle cose, delle invenzioni umane e dell’accumulo di archivi digitali, come soffitte ingombranti di inutili ricordi, attraversa poi l’inquietudine di Micromega Boy, uomo-ragazzo figlio dei social e scollegato dalla percezione del mondo fisico reale, per volare poi in orbita con Planisfera e guardare la terra da fuori a tutto tondo, per avere più punti di vista e aprire la mente sull’instabilità della natura: “Pensa al paradosso di cercare punti fermi, sopra ad una sfera che va attorno a una stella, mentre gira su di sé…”

Il viaggio senza ritorno verso l’infinitamente grande prosegue nel sistema solare di Zodiacantus, in cui i pianeti attorno al sole sono il pretesto per denunciare le favole raccontate da maghi, profeti, politici e astrologi, per offuscare il lume della ragione. Il viaggio si espande passando per la gigantesca galassia in cui siamo un punto tra più di 200 miliardi di stelle, come figuranti che tentano inutilmente di lasciare un segno nella vastità di una metropoli: “… ma, per quanto conterai, un numero sarai, nei viali di New York…” (Sinfonia di una galassia). La nostra scimmia arriva fino ai limiti del cosmo, uscendo dalla sua bolla e perdendosi negli infiniti sistemi di universi del Multiverso.

Le canzoni saranno ascoltabili, oltre che in CD, in un innovativa piattaforma-player gratuita, accessibile con Google Chrome e su mobile dotata di bussola di navigazione, contenente illustrazioni 2D e 3D animate, opere d’arte, ramificazioni ed espansioni dei contenuti dei 9 brani in sotto versioni, curate da musicisti, remixer e arrangiatori provenienti da vari ambiti musicali, per un totale di ben 117 tracce audio da scoprire. Un’indagine all’interno di un’enciclopedia visionaria, in cui l’artista cataloga e ordina per grandezze, soggetti reali e immaginari, creando un mondo di metafore da indagare nei dettagli più nascosti, come al microscopio. Un organismo in espansione, come il cervello di una scimmia, che verrà integrato con materiale sonoro, visivo e testuale nei prossimi anni, dando di fatto inizio a una visione artistica nuova e in divenire di un album musicale, unica nel suo genere.

Micromega è un “progetto Etico” e si ispira all’omonima novella Illuminista di Voltaire, primo racconto di fantascienza della storia, per ragionare sul senso della nostra posizione nel caos delle cose e sul “senso della misura”. Pubblicato il 24 marzo 2017 da Discipline Records con distribuzione Master Music, l’album è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Sfera Cubica)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi