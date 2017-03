Delay Trees - Let Go, 2017 (full album stream)



Let Go è il titolo del quarto album dei Delay Trees, sicuramente il disco più immediato e melodico della formazione indie pop finlandese che il prossimo autunno si appresta a festeggiare il decimo anno di attività.

Missato da Julius Mauranen e masterizzato da Jaakko Viitalähde, il nuovo disco della band nordeuropea si compone di dieci tracce scritte e prodotte Rami Vierula eccetto Hum che vede come autore Onni Oikari.

Pubblicato il 24 marzo 2017, Let Go è in streaming integrale su Musicletter.it

a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Caps Lock Helsinki)

Let Go by Delay Trees