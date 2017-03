Unica data in Italia per gli Shins di James Mercer



Dopo anni di attesa la band americana originaria del Nuovo Messico arriva in Italia per un’unica data per presentare il nuovo album Heartworms, pubblicato il 10 marzo per Columbia Records e prodotto dallo stesso leader della band James Mercer.

L’appuntamento dal vivo con gli Shins è previsto per il 27 agosto 2017 al Todays Festival di Torino. Di seguito il video del singolo Name for You estratto dal quinto album in studio della band indie pop americana. (Fonte: DNA Concerti)