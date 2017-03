Nuovo album per gli Slowdive a distanza di 22 anni da Pygmalion



Sarà pubblicato il 5 maggio 2017 per la Dead Oceans il nuovo e omonimo album degli Slowdive, lavoro che segna il ritorno della band inglese a distanza di 22 anni da Pygmalion (1995). Dopo avere condiviso il singolo Star Roving all’inizio dell’anno, la formazione shoegaze/dreampop britannica ha deciso di condividere un nuovo brano dal titolo Sugar For The Pill. Entrambi i singoli si possono ascoltare su Musicletter.it. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Slowdive by Slowdive