La top ten #2 degli album in streaming integrale su Musicletter.it | da gennaio a marzo 2017



Con il finire del mese di marzo, ecco a voi la seconda lista dei migliori album in streaming integrale sul nostro blog (la prima è consultabile qui). Nuova top 10 che va a integrare quella precedente con il solito auspicio: tentare di orientare l’ascoltatore nel marasma delle uscite discografiche giornaliere.

Una seconda e nuova classifica che prende in considerazione soltanto quei dischi pubblicati in streaming integrale sul nostro blog a partire da gennaio a marzo 2017 e che, ovviamente, non sono stati inseriti nella top ten #1. Come al solito, in attesa del prossimo aggiornamento, non ci resta che auguravi “buon ascolto”. (La redazione)

TOP TEN #2 | FULL ALBUM STREAM (da gennaio a marzo 2017)

01. CLAP YOUR HANDS SAY YEAH - The Tourist (Undertow, 2017)



Info & Stream

02. VALERIE JUNE - The Order of Time (Tunes Music, 2017)



Info & Stream

03. ALL THEMES WITCHES - Sleeping Through the War (New West Records, 2017)



Info & Stream

04. LAURA MARLING – Semper Femina (More Alarming Records, 2017)



Info & Stream

05. KELLY LEE OWENS - S.T. (Smalltown Supersound, 2017)



Info & Stream

06. THIEVERY CORPORATION - The Temple of I & I (ESL Music, 2017)



Info & Stream

07. PORTER RAY - Watercolor (Sub Pop Records, 2017)



Info & Stream

08. PONTIAK - Dialectic of Ignorance (Thrill Jockey Records, 2017)



Info & Stream

09. THROWING SNOW - Embers (Houndstooth, 2017)



Info & Stream

10. CESARE BASILE - U Fujutu su nesci chi fa? (Urtovox, 2017)



Info & Stream

QUI TUTTI I NOSTRI STREAMING