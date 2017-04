Nuovi album in arrivo per Alt-J e Fleet Foxes.



Nuovi album in arrivo per Alt-J e Fleet Foxes. I primi pubblicheranno Relaxer il 9 giugno prossimo su Infection Records e proporranno otto tracce registrate in vari studi di Londra sotto la guida del produttore Charlie Andrew. I secondi, invece, torneranno sulla scena indipendente e alternativa internazionale con Crack-Up, disco che si prospetta davvero interessante e che vedrĂ la luce il 16 giungo 2017 su Nonesuch Records a distanza di sei anni dalla loro ultima fatica discografica.

Vi ricordiamo che entrambe le band si esibiranno a Ferrara sotto le stelle 2017 in Piazza Castello, precisamente: gli Alt-J il 28 giugno, con apertura della band indie glam rivelazione dell’anno The Lemon Twigs, mentre i Fleet Foxes il 3 luglio. Il concerto del quintetto indie folk di Seattle guidato da Robin Pecknold sarĂ impreziosito dall’apertura di Hamilton Leithauser, frontman della band statunitense The Walkmen. (Fonte: FSLS)

Third of May / ĹŚdaigahara dei Fleet Foxes (brano estratto da Crack-Up)

In Cold Blood degli Alt-J (brano estratto da Relaxer)

