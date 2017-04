Musicletter.it diventa partner di Ferrara Sotto le Stelle e Todays Festival. Leggi le prime anticipazioni del 2017.



Il nostro blog di informazione musicale e culturale è lieto di annunciare la partnership con due importanti festival italiani di musica indipendente e alternativa: Ferrara Sotto le Stelle e Todays Festival.

Ferrara Sotto le Stelle 2017 | Prime anticipazioni



Nato nel 1996 Ferrara Sotto le Stelle presenta ogni anno nella splendida cornice di Piazza Castello, nel cuore della città , un ricco calendario di appuntamenti importanti, che spaziano all’interno di tutta la musica contemporanea e indipendente. In questi anni il Festival, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, del Comune e della Provincia di Ferrara e la collaborazione di Arci Ferrara, si è imposto all’attenzione generale per aver saputo coniugare nomi di riconosciuto prestigio e giovani autori di talento, intrattenimento di livello e piacevoli scoperte, grande spettacolo e ricerca, per uno spaccato musicale estremamente vario, ma sempre di altissima qualità .

Ecco le prime anticipazioni dell’edizione 2017: Agnes Obel, martedì 20 giugno, Cortile del Castello Estense (unica data italiana); Alt-J (special guest The Lemon Twigs), mercoledì 28 giugno, Piazza Castello (unica data italiana); Fleet Foxes (special guest Hamilton Leithauser), lunedì 3 luglio, Piazza Castello (unica data italiana); White Lies (special guest The Lemon Twigs), giovedì 27 luglio, Cortile del Castello Estense. Per saperne di più clicca qui.

Todays Festival 2017 - Prime anticipazioni



Todays è il festival dedicato al presente e nasce con l’obiettivo di trasformare Torino, per tre giorni (dal 25 al 27 agosto), in una vetrina dell’espressione contemporanea, veicolata soprattutto – ma non solo – attraverso i linguaggi della musica e delle sue diverse contaminazioni con le altre forme dell’arte. Nell’ultimo week-end di agosto, dal primo pomeriggio a notte inoltrata, il Todays Festival propone un cartellone capace di coniugare occasioni di formazione e approfondimento, laboratori, performance e dj set con live di grandi artisti nazionali e internazionali, produzioni originali e progetti esclusivi, in una formula che prevede una soluzione mista traticketing con possibilità di abbonamento 3 giorni per i concerti sui mainstage e ingresso gratuito per tutti gli altri appuntamenti. Giunto alla sua terza edizione e con oltre 30.000 persone nel 2016, Todays si conferma quindi uno dei festival più raffinati della stagione, con una line up ambiziosa, capace di mescolare leggende internazionali e nuove stelle italiane.

Ecco le prime anticipazioni del 2017: PJ Harvey (unica data italiana) + Mac DeMarco, venerdì 25 agosto; Richard Ashcroft (unica data Italiana), Band of Horses + The Shins, domenica 27 agosto (uniche date italiane). I concerti si terranno presso lo Spazio 211 Open Air di Via Cigna, 211, Parco Sempione. Per saperne di più clicca qui. (La redazione)