Wire - Silver / Lead, 2017 (full album stream)



Silver/Lead è il quindicesimo album in studio degli (o dei) Wire e segna il 40° anniversario della band ora formata da Colin Newman, Graham Lewis, Robert “Gotobed” Grey e Matt Simm. Il nuovo lavoro della celebre band inglese centra ancora il bersaglio con 10 incredibili inconfondibili tracce di 21st century psychedelic post-punk.

Gli (o i) Wire sono una delle più importanti band inglesi degli ultimi 40 anni, citati come influenza da artisti del livello di Blur, Sonic Youth, R.E.M. e Savages. Colin Newman e compagni non sono mai stati interessati a vivere di passato, registrare dischi simili tra loro o far parte di una scena in particolare, ma ad andare sempre oltre i confini, esplorare nuovi stili e generare sonorità innovative.

Silver/Lead è un album che non sfigura nell’immensa discografia degli (o dei) Wire, tra i classici del periodo “punk” o tra gli ottimi album registrati durante il nuovo corso iniziato con Object 47 nel 2008. Pubblicato il 24 marzo 2017 per Pink Flag, il disco è in streaming integrale su Musicletter.it a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Silver / Lead by Wire