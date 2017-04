You’re Welcome è il titolo del nuovo album degli statunitensi Wavves.



Nathan Williams e la sua band, gli Wavves, hanno annunciato il seguito di V, uscito nel 2015 per Warner. Il nuovo lavoro della formazione statunitense si intitolerà You’re Welcome e uscirà il 19 maggio 2017 per Ghost Ramp, personalissima label del gruppo.

I nuovi Wavves sono influenzati tanto dal classico sound punk rock californiano quanto da nuovi ascolti, chiare le influenze di pop e rock anni ‘50 e ‘60, folk e psichedelia provenienti da Sud America e Asia. Di seguito è possibile ascoltare qualche singolo estratto dal loro nuovo lavoro discografico You’re Welcome. (Fonte: Goodfellas)

