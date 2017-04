Oddisee - The Iceberg, 2017 (full album stream)



Amir Mohamed el Khalifa, in arte Oddisee, è un rapper nato negli Stati Uniti d’America, precisamente nel Maryland, ma di origini arabo-africane (i genitori sono del Sudan). Trasferitosi ben presto a Washington, D.C., il producer manifesta fin dalla giovane età la sua passione per la musica e soprattutto per la cultura hip hop realizzando qualche mixtape e i primi lavori “ufficiali” a partire dal 2008.

The Iceber, pubblicato lo scorso 24 febbraio, è il titolo del suo nuovo album che, a partire da oggi, è possibile ascoltare in streaming integrale su Musicletter.it. Un disco apprezzato non solo dai fan del musicista americano ma anche dalla critica specializzata. Dodici nuove tracce che non fanno affatto rimpiangere il precedente The Good Fight del 2015. Buon ascolto. (Fonte: Mello Music Group)

The Iceberg by Oddisee

