The Afghan Whigs con il nuovo album dal titolo In Spades. Ascolta il primo singolo.



La Sub Pop Records pubblicherà il prossimo 5 maggio il nuovo album degli Afghan Whigs dal titolo In Spades che verrà distribuito in Italia da Audioglobe. Scritto e Prodotto da Greg Dulli, l’album è stato registrato tra New Orleans, Los Angeles, Memphis e Joshua Tree.

Sin dalla copertina, In Spades, sfida l’ascoltatore ad aprirsi ad un mondo di metafore scure ed immaginari spettrali. “Non è un disco tematico, ma segue un filo conduttore. Parla di come la memoria finisca per confondersi con il presente molto rapidamente”, dice Greg Dulli, compositore e voce degli Afghan Whigs.

Gli Afghan Whigs hanno anche annunciato le prime date live europee di presentazione di In Spades e toccheranno l’Italia con un’unica data a Bologna il 3 giugno 2017 con un concerto al Zona Roveri Music Factory. Demon in Profile è il primo singolo estratto dal nuovo disco. (Fonte: KezzMe)

In Spades by The Afghan Whigs