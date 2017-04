Xiu Xiu - Forget, 2017 (full album stream)



Forget è il nuovo album degli Xiu Xiu. Un ritorno in grande stile per Shayna Dunkelman, Angela Seo e Jamie Stewart che ritrovano gli alti livelli del trittico Women as Lovers, Dear God, I Hate Myself e Always, pubblicati tra il 2008 e il 2012.

Pubblicato il 24 febbraio 2017 da La Tempesta International, il nuovo album della formazione statunitense guidata da Stewart torna con una vera e propria gemma pop prodotta da John Congleton (Blondie, Sigur Ros), Greg Saunier dei Deerhoof e la stessa Angelo Seo degli XIU XIU.

Collaborano a Forget il compositore Charlemagne Palestine, il queer rapper Enyce Smith, il chitarrista degli SWANS Kristof Hahn e Vaginal Davis, performer e leggendario artista drag, oltre che eroe personale di tutti gli Xiu Xiu. Il disco è in streaming integrale su Musicletter.it. Buon ascolto. (Fonte: Goodfellas)

FORGET by Xiu Xiu