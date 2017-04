Diamanda Galás - All the Way, 2017 (full album stream)



A ben nove anni dal suo ultimo album, Diamanda Galás torna con un nuovo lavoro dal titolo All the Way. Un disco che si regge su una serie di brani notevoli e con le radici ben salde alla storia della Galas, tra cui la seminale The Thrill is Gone o l’interpretazione solo piano di Round Midnight di Thelonious Monk.

Uno dei momenti più emozionanti del disco è il tradizionale americano O Death, divenuto negli anni punto fermo in occasione dei suoi live e finalmente immortalato su un album in studio. Il viaggio si conclude con Pardon Me I’ve Got Someone To Kill, brano originariamente scritto dal cantante country Johnny Paycheck.

All The Way, pubblicato il 31 marzo 2017 da Intravenal Sound e in streaming oggi su Musicletter.it, è album composto sia da registrazioni live (registrate a Parisi, Copenhagen e East Sussex) e in studio, realizzati a San Diego, in California. Attiva da fine anni ’70, Diamanda Galás è una delle più importanti e raffinate cantanti, oltre che egregia musicista e pianista, dell’era moderna. (Fonte: Audioglobe)

