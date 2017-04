Giulia Villari - Real, 2017 (full album stream)



Si intitola Real il nuovo disco di Giulia Villari, che torna dopo il singolo Coral red uscito a ottobre 2015 insieme al film in cui è contenuto (Io e lei di Maria Sole Tognazzi) e che segue River, l’esordio prodotto da Rob Ellis.

Con Real, Giulia segna un nuovo passo nel suo cammino musicale, che la ha portata in questo tempo ad allargare i suoi ascolti musicali e a esplorare più liberamente la scrittura, non più legata esclusivamente alla chitarra. Un processo che è avvenuto naturalmente, anche grazie agli incontri e alle collaborazioni con altri musicisti.

Il disco nasce proprio dalla volontà di rendere un’immagine reale di quello che è Giulia oggi: non un’immagine statica, ma qualcosa in cambiamento ed evoluzione. “Reale” è anche l’approccio con cui Giulia sente ora di guardare alle cose della vita, un aggettivo che in sole quattro lettere racchiude tanti significati, e che in questo caso vuole riferirsi soprattutto a un modo di essere e di sentire vero, puro, sincero e concreto.

Nel cercare le sonorità che le sono più proprie in questo momento, Giulia rimane ancorata a una scrittura melodica classica – ma che stavolta vuole favorire le nuove possibilità scoperte con il suo principale strumento, la voce, e con dei testi che, con stile evocativo, vogliono raccontare di particolari rapporti e stati d’animo.

Real è dunque un viaggio che talvolta vorrebbe essere forte e affermativo come in Language, Prayer e Close, talvolta giocoso e sensuale come in Different e July, talvolta malinconico come in Almost August e Birds, talvolta leggero come in Path, o difficile come in Springtime, o ipnotico come in Fragile, o una dichiarazione a cuore aperto come Prince.

Il disco è stato curato nell’arrangiamento, nella produzione, nella registrazione e nel missaggio da Sante Rutigliano, che ha lavorato in squadra con Giulia con grande passione e dedizione, collaborando in Almost August e Different con il batterista e produttore Simone Prudenzano.

Le canzoni sono spesso nate a partire da loop di batteria elettronica fatte da Giulia, poi sviluppate e arricchite da Sante e Simone. Le registrazioni, avvenute a dicembre 2016 presso il Gas Vintage di Roma come il missaggio, hanno visto l’apporto anche di altri musicisti, ovvero Cesare Petulicchio alle drum machine, Andrea Ruggiero (violino), Luciano Turella (viola), Angelo Santisi (violoncello) come sezione d’archi, e Sandro Travarelli alla tromba. Pubblicato il 31 marzo 2017 e masterizzato all’Elephant Studio di Roma da Riccardo Parenti, Real e in streaming integrale su Musicletter.ita partire da oggi. (Fonte: Goodfellas)

