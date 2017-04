Tanika Charles - Soul Run, 2017 (full album stream)



Nata e cresciuta a Edmonton, ma con radici a Trinidad e Tobago, in pochi anni Tanika Charles si è creata un nome ed è divenuta un vero e proprio “must” nella scena soul canadese, con regolari apparizioni in TV e radio nazionali (CTV, Global, CBC Radio). Nonostante la sua carriera sia agli esordi, Tanika è una performer estremamente attiva, e ha già condiviso il palco con artisti del calibro di Estelle, Haitus Kayote, Lauryn Hill e Macy Gray.

Cresciuta ascoltando Patti Labelle, Jill Scott, Bob James, Stevie Wonder, D’Angelo e Bjork, la vena eclettica di Tanika si rispecchia in Soul Run, un disco autobiografico che suona come una vera boccata d’aria fresca in cui il suono caldo e vintage del soul in stile Motown si mescola a sonorità più moderne e battiti hip hop. Miss Charles è una artista potente, affascinante e onesta nei confronti delle sue esperienze: se canta qualcosa, è perché l’ha vissuto!

Il disco è nato infatti dopo la fine di una relazione estremamente difficile, che ha visto Tanika letteralmente scappare da sola dalla campagna di Edmonton per dirigersi alla cosmopolita Toronto, con l’intento di dare una svolta alla sua vita e iniziare la carriera da artista. Lei stessa ha definito Soul Run come un disco grazie al quale ha trovato se stessa dopo aver “schiacciato il pulsante reset”.

Il suo interesse per la musica nasce grazie a suo fratello, musicista e produttore molto attivo nella scena locale di Edmonton, il quale l’ha spinta a partecipare a un provino per i Bedouin Soundclash, popolare gruppo reggae canadese, col quale si è imbarcata in una tournée mondiale in qualità di corista. Dopo un paio d’anni passati a cantare per diversi artisti, Tanika ha sentito il bisogno di scrivere e di cantare la sua storia.

Nel disco Tanika collabora con musicisti e produttori di spicco della scena di Toronto. Il risultato sono le undici tracce racchiuse in Soul Run, scritte per la maggior parte con l’autore Ian James Jones. L’unica canzone scritta interamente da Tanika è Darkness And The Dawn, non a caso l’ultima traccia del disco, tramite la quale racconta la fine della sua tormentata relazione e l’inizio della sua nuova vita.

La produzione è stata affidata per la maggior parte a Slakah The Beatchild (BBE Records), meglio conosciuto come produttore di artisti come Drake e Justin Nozuka, Daniel Lee Lee (HoodedFang&Phedre), Jesse Bear (Sean Kingston, Zaki Ibrahim), Matt “Emdee” Reid e Anthony Corsi.

Pubblicato il 7 aprile 2017 da Record Kicks, Soul Run è in streaming integrale su Musicletter.it a partire da oggi. Buon ascolto. (Fonte: Audioglobe)

Soul Run by Tanika Charles