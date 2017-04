Il secondo volume di Occult Architecture dei Moon Duo



Occult Architecture Vol. 2 è il seguito del primo volume ( ascoltalo qui ) pubblicato il 3 febbraio scorso dai Moon Duo, duo pysch rock, originario della California, composto dagli inseparabili Erik “Ripley” Johnson (già membro dei Wooden Shjips) e Sanae Yamada.

Il nuovo album della formazione americana sarà pubblicato il 5 maggio prossimo sempre da Sacred Bones Records con distribuzione Goodfellas. In attesa dell’uscita è possibile ascoltare in streaming Sevens e Lost in Light, due tracce estratte da questo secondo volume la cui copertina non è altro che la riproduzione in negativo di quella del primo volume. Buon ascolto. (La redazione)

Occult Architecture Vol. 2 by Moon Duo