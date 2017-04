Perfume Genius al Todays Festival 2017. Unica data italiana.



Il controverso cantautore pop Mike Hadreas, aka Perfume Genius, annuncia il suo ritorno in Italia per un’unica data al Todays Festival 2017, precisamente il 26 agosto (lo stesso giorno in cui si esibirà Richard Ashcroft), per presentare il quarto e atteso album di studio dal titolo No Shape.

A tre anni di distanza dall’acclamato Too Bright, Perfume Genius annuncia l’uscita del suo nuovo disco No Shape. Registrato a Los Angeles con il produttore Blake Mills (già al lavoro con Alabama Shakes, Fiona Apple, John Legend), il nuovo album è in uscita il 5 maggio 2017 su etichetta Matador Records.

Cantautore di Seattle, Mike Hadreas, in arte Perfume Genius, pubblica nel 2010 Learning, il suo sconvolgente album d’esordio definito da Drowned In Sound “un album di rara e redenta bellezza…uno dei piu toccanti e silenziosamente energici album di debutto degli ultimi anni”. Nel 2012 pubblica Put Your Back N.2 It, via Matador Records, anticipato dal singolo Hood. Il videoclip, che vede la partecipazione del pornodivo gay Arpad Miklos, suscita alcune controversie quando YouTube decide di censurarlo preventivamente, etichettandolo come “non adatto alle famiglie”.

Ma Put Your Back N 2 It, è un disco più universale che parla di intimità, potere, famiglia, discrezione e speranza. Lo strumento prediletto da Hadreas è il pianoforte su cui compone brani tremendamente sinceri: la sua musica è delicata, commovente e al tempo stesso surreale e magnifica, in grado di commuovere e trascinare l’ascoltatore in un mondo che non ha nulla di dolce, fatto di perversione, vizio, amore e vendetta.

Sempre nel 2012 pubblica Too Bright, un disco molto coraggioso, un grido di sfida costruito su testi vivaci e raffinati, significativi e diretti. John Parish, storico collaboratore di PJ Harvey, musa ispiratrice tanto amata da Perfume Genius, dona il suo prezioso contributo su alcune tracce del disco registrando alcune parti alla batteria, mentre il veterano della scena musicale di Bristol Adrian Utley dei Portishead, coproduce il disco.

Dal vivo Perfume Genius è in grado di riprodurre un vero e proprio spettacolo, osando e alternando le sue performance al piano con imprevedibili esecuzioni teatrali, espressione di un talento e di una delicatezza rari. Attraverso la sua musica Mike continua a problematizzare certi ideali di mascolinita e dare visibilità alla comunità LGBTQ: i suoi testi e le sue performance lo metamorfizzano definitivamente nel nuovo campione androgino degli anni 10.

Perfume Genius si prepara ora a far ritorno sulla scena musicale con il nuovo lavoro, No Shape, che presenterà in esclusiva dal vivo a Torino sabato 26 agosto 2017 . Le tredici tracce che compongono l’album sono feroci e al tempo stesso sofisticate. Mike Hadreas e i suoi collaboratori hanno saputo sapientemente fondere insieme musica sacra, R&B, art pop, krautrock e ‘queer soul’ dentro un piglio da inni da stadio.

Dopo aver annunciato le uniche date italiane di PJ Harvey, Band of Horses, Richard Ashcroft, The Shins e Mac DeMarco, con Perfume Genius un altro concerto esclusivo si aggiunge al cartellone della terza edizione del Todays Festival, uno tra i più ambiziosi della stagione italiana 2017. (Fonte: Ja.La Media Activities)

