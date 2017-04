Whitney: nuovo singolo in vinile da 12 pollici e quattro date in Italia.



Gli statunitensi Whitney tornano a far parlare di sé con un EP in vinile da 12 pollici che racchiude due nuovi brani, anzi, per l’esattezza due cover: You’ve Got a Woman dei Lion e Gonna Hurry di Dolly Parton.

La formazione di Chicago, Illinois, ha esordito nel 2017 con Light Upon the Lake, risvegliando l’attenzione sulla scena indie americana con un modo innovativo di comporre e registrare grandi brani pop rock.

Gli Whitney di Julien Ehrlich e Max Kakacek saranno in Italia a giugno per quattro date: il 5 giugno al Circolo Magnolia di Milano, il 6 giugno all’Astoria di Torino, 7 giugno al Mink di Roma e l’8 giugno al Biografilm di Bologna. Nel frattempo è possibile ascoltare i due nuovi brani in streaming integrale su Musicletter.it. (Fonte: Goodfellas)

You’ve Got A Woman (Lion Cover) b/w Gonna Hurry (As Slow As I Can) (Dolly Parton Cover) by Whitney