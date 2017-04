Due date in Italia per Lauryn Hill



Fin dai suoi inizi con i Fugees Lauryn Hill è stata protagonista della scena hip hop / R&B mondiale fino ad arrivare a essere una vera propria icona grazie ad un disco d’esordio - vincitore di 5 Grammy – che è già nella storia: The Miseducation of Lauryn Hill. È stato chiaro da subito che Ms. Hill possedesse un talento straordinario, abilità e propensione per la creatività.

Lauryn Hill - musicista brava, bella e solare ma dalla personalità complessa - torna in Italia per due appuntamenti imperdibili: il primo, l’8 luglio al Lucca Summer Festival, il secondo, domenica 9 luglio 2017, al Postepay Sound Rock di Roma. (Fonte: Daniele Mignardi promopressagency)

