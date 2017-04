Recensione: Bob Balera - È difficile trovarsi (2017)



Ecco l’esordio a cui puntava il nostro Romeo Campagnolo che in arte oggi si fa conoscere come Bob Balera. Un titolo serioso come È difficile trovarsi che un poco stona con il piglio eclettico e autoironico della sua “cartella stampa” che invece denota questo disco come il segno tangibile del suo declino. Canzone d’autore nell’era del digitale e delle poche pretese.

Parto subito dal dire che la bellissima Bologna è una traccia tutt’altro che ironica in cui, in un sound minimale, rivedo la nebbia, i portici e un certo romanticismo da perfetto cantautore. Bob Balera sfoggia un lavoro in cui l’elettronica conduce i giochi in modo sottile e senza pretese colorando i suoni di una band che - a quanto capisco - oggi si chiamano i Bob Balera.

La qualità del disco non è che mi faccia impazzire ma comunque tutto ha una coerenza e un equilibrio che si lascia ascoltare, digerire e incuriosisce. L’inciso di Serena per esempio, circolare e monotono in un funk tardi anni ’80 è assolutamente fascinoso. Testualmente parlando è un disco di difficili rapporti sociali, interpersonali che non smentiscono neanche la voglia di rinnovarsi con una non romantica fuga a Berlino nella cadenzata Roma-Berlino.

Probabilmente in radio dovrebbe finirci il singolo estivo e già caldo di leggerezza dal titolo Giorni di cicala con questo mood che fa pensare alla plastica industriale, bellissima, leggerissima, colorata e spensierata. Insomma l’esordio di Bob Balera strizza l’occhio a un Battisti che avrebbe scritto oggi le sue hit e che dura fatica però a regalarmi emozioni e dinamiche forti.

Un mood quasi sempre monotono e monotematico, testi di chi ha fatto i compiti a casa e qualche bella idea sicuramente. Ma non a caso credo che il mio ascolto si fermi di gusto a Bologna, torno a ripetere, forse l’unico momento del disco in cui lo scenario cambia, reinterpretando l’arredamento di casa senza maschere e cose da scena. Chiedo venia se è sempre l’anima l’unica chiave di mia lettura. (Alessandro Riva)

