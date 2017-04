Recensione: Lo Yeti - Le memorie dell’acqua (2017)



Da Bologna proviene questo dipinto un po’ di plastica e un po’ di tela e olio. Pierpaolo Marconcini (in arte Lo Yeti), che credo sia un grafico pubblicitario, trasferisce il suo estro visionario in una forma canzone. Il suo disco d’esordio ha fascino da vendere. Si intitola Le memorie dell’acqua ed è caratterizzato da una voce da uomo sottile che si intrufola tra le pieghe della nostra fantasia con melodie per niente banali, per niente prevedibili anche quando disegnano pregiati orizzonti, e qui cito la bellissima Intrepida, brano che secondo me rappresenta il punto più alto di tutto il lavoro.

Per il resto è metaforico Lo Yeti e come acqua fa scivolare la sua letteratura. Ci sa fare e sicuramente sa anche di piacere. Perde aderenza sul quotidiano e sul linguaggio diretto e scontato, come spesso accade nei dischi di pop di oggi, ma credo proprio che questo non sia un suo cruccio quanto più un suo obiettivo.

Cosa dire dei brani? Con Anidride ci troviamo in un pomeriggio arido alle porte di un villaggio americano di fianco alla casa del Reverendo Parkins, belle le chitarre elettriche ricche di ruggine anche se non è così bello quel fill di batteria che entra e apre il disco come nei più devoti standard radiofonici.

La nostra rivoluzione invece cita “Blackbird” e anche il modo di scrivere le melodie non è poi così lontano dai Beatles come, per esempio, in Rita in cui il fantasma dei Fab Four è assolutamente protagonista. Forse troppo, oserei dire in questo caso, ma di certo non è la personalità che manca a Lo Yeti che riconoscerei sicuramente.

Tra i tanti pregi e qualche difetto, però, Lo Yeti raggiunge il top della forma con il singolo di lancio Amore Bufalo, accompagnato da un video che pettina la metafora, con un suono che accarezza l’indie italiano e con un testo che solletica la curiosità. Davvero un bel disco. Lo Yeti, quindi, non è poi così abominevole. (Alessandro Riva)

