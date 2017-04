Thurston Moore Group: due date in Italia.



Thurston Moore, ex leader dei Sonic Youth, torna in Italia accompagnato dalla band per presentare il nuovo album Rock n Roll Consciousness, in uscita a fine aprile e anticipato dal singolo Smoke of Dreams.

Due le date previste nel nostro Paese dal Thurston Moore Group: il 23 agosto ad Asolo (Tv) per AMA Music Festival e il 24 agosto 2017 a Brescia per la Festa di Radio Onda D’urto. (Fonte: DNA Concerti)

