Le californiane Warpaint dal vivo in Italia per un’unica data.



Le Warpaint arrivano finalmente in Italia per un’unica data a luglio per presentare l’ultimo lavoro Heads Up: senza dubbio l’album più completo e maturo della band. Una miscela perfetta di pop, psichedelia ed elettronica.

Il quartetto californiano si esibirà dal vivo il 13 luglio 2017 al Carroponte di Sesto San Giovanni (Mi) per il Siren Festival Preview. Tutti quelli che si presenteranno alla cassa con l’abbonamento del Siren Festival già acquistato, potranno avere il biglietto per il concerto delle Warpaint a 12 euro. (Fonte: DNA Concerti)

allowfullscreen>