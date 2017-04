Shannon Wright - Division, 2017 (full album stream)



Shannon Wright è un chiaro esempio di questa cosa scioccante e inquietante che si chiama spontaneità. In quindici anni questa ragazza, timida ed emotiva, è diventata una delle più famose artiste indie rock, sempre osannata dalla stampa che ha finalmente smesso di paragonarla sempre a PJ Harvey e Björk. La sua forte personalità, il rifiuto di ogni cosa alla moda e l’integrità l’hanno resa lontana da ogni luogo comune.

Sin dal suo eccellente esordio, Flight Safety (1999), ha realizzato una serie di ottimi album come Over the Sun (2004), Yann Tiersen & Shannon Wright (2004), Let in the Light (2007), In Film Sound (2013), solo per citarne alcuni. Ognuno di questi album contiene tipi di canzoni diverse e tutte senza compromessi. Riesce a passare da suoni tenebrosi e violenti a morbide e intime melodie pop, creando sempre un ambiente stimolante e non convenzionale, esaltato in un paio di occasioni dalle produzioni scarne e minimali di Steve Albini.

Questo suo nuovo album, Division, è stato pazientemente realizzato in Europa grazie anche all’aiuto dell’acclamata pianista contemporanea Katia Labèque - grande fan di Shannon - che ha invitato la cantautrice americana nel suo studio a Roma. In quell’occasione, Shannon Wright, ha scritto tre canzoni in un paio di giorni, ispirata dall’atmosfera che si respirava contornata da bellissimi strumenti e spinta da uno stato d’animo generale che le ha acceso la mente e il cuore.

Dopo mesi di intenso lavoro tra Roma, Parigi e Atlanta, con l’aiuto del produttore francese David Chalmin, ha dato vita a quei nuovi suoni che già erano nella sua mente. Sostenuta dalla sua passione e dall’amore per la musica, Shannon ha scritto, composto e suonato la maggior parte dei brani, tra cui alcune parti di batteria, con quel talento straordinario che da sempre la contraddistingue.

Pubblicato il 3 febbraio scorso su Vicious Circle, Division sarà disponibile in Italia dal 21 aprile 2017. Nel frattempo è possibile ascoltarlo in streaming integrale su Musicletter.it. (Fonte: Audioglobe)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

Division by Shannon Wright