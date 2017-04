Ulver - The Assassination of Julius Caesar, 2017 (full album stream)



The Assassination of Julius Caesar è il titolo del nuovo album degli Ulver, collettivo sperimentale norvegese fondato da Kristoffer Rygg e attivo fin dagli inizi degli anni ‘90.

Pubblicato il 7 aprile scorso dall’etichetta indipendente House of Mythology, il disco dei “Lupi” (traduzione di “Ulver” in italiano) è in streaming integrale sul nostro blog a partire da oggi. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

The Assassination of Julius Caesar by Ulver