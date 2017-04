Little Hurricane - Same Sun Same Moon, 2017 (full album stream)



Il duo californiano Little Hurricane, composto da Anthony Catalano e Celeste Spina, torna sulla scena con un nuovo lavoro discografico dal titolo Same Sun Same Moon, il terzo della loro carriera nonché il primo pubblicato su Mascot Records il 14 aprile 2017.

Blues, indie rock e soprattutto un approccio lo-fi e allo stesso melodico fanno di Same Sun Same Moon un disco godibile e dall’ascolto poco impegnativo. Adatto insomma per queste prime giornate di sole. A partire da oggi l’album è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Same Sun Same Moon by Little Hurricane