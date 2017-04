Worry Dolls - Go Get Gone, 2017 (full album stream)



Pubblicato il 27 gennaio 2017, Go Get Gone è l’album d’esordio delle Worry Dolls, duo londinese composto da Zoe Nicol e Rosie Jones. Il disco è stato prodotto da Neilson Hubbard e scritto e arrangiato assieme ai Wild Ponies, formazione country americana di stanza nel Tennesse.

Registrato tra Liverpool e Nashville, Go Get Gone è un lavoro all’insegna del bluegrass, del country e del folk classico, non a caso è uscito su Bread & Butter, etichetta molto attiva in ambito tradizionale. A partire da oggi il disco di debutto del duo inglese è in streaming integrale sul nostro blog. Buon ascolto. (La redazione)

Clicca qui e ascolta il disco mentre navighi

