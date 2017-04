I migliori festival italiani del 2017 di musica indipendente e alternativa.



Con l’arrivo della bella stagione e - perché no? - anche delle vacanze, abbiamo scelto per voi i migliori festival italiani del 2017 all’insegna della buona musica indipendente e alternativa.

Sono tutti in ordine cronologico e da segnare in agenda, con l’auspicio, ovviamente, di poterne aggiungerne altri sempre di qualità. Perché - detto tra noi - questo nostro caro Paese ha bisogno di una cultura alternativa e di rassegne, come quelle che seguono, capaci di offrire al grande pubblico dei nomi diversi, ma soprattutto della buona musica (italiana e straniera) che non sia sempre la solita.

Festival che negli anni, ci auguriamo, possano diventare o confermarsi delle realtà non solo culturali ma anche lavorative. (La redazione)

I migliori festival italiani del 2017

SPRING ATTITUDE FESTIVAL

Roma - 25, 26, 27 maggio 2017

Vai sul sito e scopri il programma

MI AMI FESTIVAL

Milano - 25, 26, 27 maggio 2017

Vai sul sito e scopri il programma

BEACHES BREW FESTIVAL

Marina di Ravenna - 5, 6, 7 e 8 giugno 2017

Vai sul sito e scopri il programma

FERRARA SOTTO LE STELLE

Ferrara - 20 e 28 giugno, 3 e 27 luglio 2017

Vai sul sito e scopri il programma

A NIGHT LIKE THIS FESTIVAL

Chiavarano – 14, 15, 16 luglio 2017

Vai sul sito e scopri il programmaa

SIREN FESTIVAL

Vasto - 27, 28, 29, 30 luglio 2017

Vai sul sito e scopri il programma

YPSIGROCK FESTIVAL

Castelbuono – 10, 11, 12, 13 agosto 2017

Vai sul sito e scopri il programma

TODAYS FESTIVAL

Torino - 25, 26, 27 agosto 2017

Vai sul sito e scopri il programma